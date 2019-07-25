Жители алтайского села пожаловались депутату Госдумы на качество воды

Жители микрорайона ПМК райцентра Смоленского района обратились к депутату Госдумы, справороссу Александру Терентьеву помочь с питьевой водой, сообщает пресс-служба местного отделения «СР». По их словам, пить нынешнюю воду невозможно.

Жители говорят, что пользоваться такой водой «только в технических целях, и то с большой натяжкой». Многие вынуждены запасаться водой в соседних селах, но такая возможность есть не у всех.

«Для устранения проблемы надо произвести изыскания водных ресурсов с необходимыми пищевыми качествами. Просим Вас помощь нам в данном вопросе», — пишут местные жители в обращении.

Депутат направил в адрес руководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирины Пащенко и руководству администрации Смоленского района официальные запросы.