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Происшествия

Жители алтайского села пожаловались депутату Госдумы на качество воды

Жители микрорайона ПМК райцентра Смоленского района обратились к депутату Госдумы, справороссу Александру Терентьеву помочь с питьевой водой, сообщает пресс-служба местного отделения «СР». По их словам, пить нынешнюю воду невозможно.

Ведро, таз.
Ведро, таз.
СС0

Жители говорят, что пользоваться такой водой «только в технических целях, и то с большой натяжкой». Многие вынуждены запасаться водой в соседних селах, но такая возможность есть не у всех.

«Для устранения проблемы надо произвести изыскания водных ресурсов с необходимыми пищевыми качествами. Просим Вас помощь нам в данном вопросе», — пишут местные жители в обращении.

Депутат направил в адрес руководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирины Пащенко и руководству администрации Смоленского района официальные запросы.

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