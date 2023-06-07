7 июня
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Происшествия

Жители алтайского села пожаловались на грязную воду

Жители села Топчиха пожаловались на воду, которую невозможно использовать в быту, передает "В курсе 22".

Грязная вода в Топчихе.
Грязная вода в Топчихе.
"В курсе 22"

Жители сообщают, что воды в селе нет с пяти вечера до самого утра. Ее нельзя использовать даже для полива, потому что неизвестно, из чего вода состоит.

"Никому вообще нет дела до нас", - жалуются сельчане.

Статистика

По данным Роспотребнадзора, значения целевого показателя, запланированные федеральным проектом «Чистая вода» на 2022 год, не достигнуты в 15 субъектах РФ, в том числе, в трех регионах Сибирского федерального округа (СФО): Томской области (на 10,5%), Алтайском крае (на 0,3%) и Кузбассе (на 0,1%).

Ведомство также отмечает, что, по сравнению с 2021 годом, в 2022 году увеличение степени влияния микробиологического загрязнения питьевой воды на здоровье населения отмечено в 10 субъектах РФ, в том числе, в трех регионах СФО: в Омской области, Республике Хакасия и, опять же, Алтайском крае.

Ранее власти Барнаула объяснили, почему в микрорайонах города отсутствует холодная вода.

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