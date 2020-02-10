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Происшествия

Жители алтайского села просят помощи после сильного пожара

Жильцы трехэтажного старинного дома в селе Поспелиха просят о помощи. 4 февраля одна из квартир дома выгорела, а пострадали от воды все остальные.

Пожар в Поспелихе.
Пожар в Поспелихе.
http://pospeliha.ru/

Возгорание произошло в квартире на третьем этаже. После пожара ее ремонтом еще никто не занимался.

По словам жильцов, вся вода стекла в подвал дома и продолжает оставаться там по сей день. Дом был построен в 1932 году, при этом он не признан аварийным. Деревянные перекрытия сейчас отсыревают от испаряющейся влаги — подъездная лестница вся сырая.



Как сообщает сайт сообщества Barnaul22, жители попросили сельскую администрацию помочь им. Откачать воду, застеклить выбитые стекла в брошенной квартире, вынести обгоревшие вещи. Власти выделили машину и несколько рабочих, которые приехали на место, но не сделали все до конца.

Воду из подвала до сих пор никто не откачивал. Еще раньше в кирпичной кладке дома были трещины, после пожара они усилились. В доме — гарь и копоть, этим дышат и старики, и дети. Выбитые окна забили целлофаном, который в течение суток растрепал порывистый ветер. В другом выбитом окне до сих пор торчат осколки стекла, которые могут от ветра выпасть. Во время пожара в квартире прогорел потолок на чердак, сейчас там дыра. По дому гуляет ветер, — рассказала Barnaul 22 жительница дома Ирина Ледчак.

Жители до сих надеются, что им помогут. К тому же в залитом водой подвале находятся трубы отопления — если ударит мороз, то люди останутся без тепла.

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