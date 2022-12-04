Жители алтайского села уже неделю живут без отопления в сильные морозы

Жители села Лесное Бийского района уже неделю страдают из-за отсутствия отопления. Нет тепла и в школе. Об этом сообщает Народный фронт Алтайского края.

По словам общественников, причина отсутствия тепла — порыв на тепловых сетях. Его не могут устранить с 29 ноября.

От аварии пострадали квартиры с центральным отоплением, школа и врачебная амбулатория. Температура в помещениях упала до 7…9 градусов. Отопление удалось восстановить только во врачебной амбулатории.

Народный фронт обратился в региональный Минстрой, где им пообещали оперативно выделить средства муниципалитету из резервного фонда для ликвидации коммунальной аварии.

«Считаем, что администрации Бийского района не стоит недооценивать ситуацию и пренебрегать возможностью воспользоваться помощью профильного министерства», — объяснили они.

Общественники опасаются, что может повториться ситуация 2018 года, когда жители села Кусак Немецкого национального района долгое время жили в морозы без отопления.

Чтобы заменить тепловые сети в Лесном, необходимы серьезные средства, которые можно получить при вхождении в федеральную программу. По словам Народного фронта, Минстрой уеже ведет эту работу, однако не быстро. «А тепло необходимо здесь и сейчас», — заявляют «фронтовики».

Участники Народного фронта пообещали как можно скорее добиться восстановления подачи тепла в поселке.