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Жители барнаульского поселка 1 января остались без воды

Сообщество Barnaul 22 сообщило о том, что 1 января часть жителей поселка Восточный остались без воды. Порыв произошел на пересечений улиц 2-й Степной и 3-й Степной.

Коммунальная авария в поселке Восточный 1 января
Коммунальная авария в поселке Восточный 1 января
Barnaul 22

«Люди с 12:00 без воды», — пишет сообщество. Сообщалось, что на месте порыва работает аварийная бригада.

По состоянию на 17 часов, водоснабжение так и не было восстановлено, уточняет alt.kp.ru. При этом на соседних улицах вода есть.

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