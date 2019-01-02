Жители барнаульского поселка 1 января остались без воды

«Люди с 12:00 без воды», — пишет сообщество. Сообщалось, что на месте порыва работает аварийная бригада.
По состоянию на 17 часов, водоснабжение так и не было восстановлено, уточняет alt.kp.ru. При этом на соседних улицах вода есть.
Сообщество Barnaul 22 сообщило о том, что 1 января часть жителей поселка Восточный остались без воды. Порыв произошел на пересечений улиц 2-й Степной и 3-й Степной.
«Люди с 12:00 без воды», — пишет сообщество. Сообщалось, что на месте порыва работает аварийная бригада.
По состоянию на 17 часов, водоснабжение так и не было восстановлено, уточняет alt.kp.ru. При этом на соседних улицах вода есть.
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