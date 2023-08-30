30 августа
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Происшествия

Жители барнаульского села пожаловались на собаку, которая покусала уже двоих детей

Собака покусала двоих детей за неделю, сообщают жители села Власиха в Telegram-канале Barnaul 22.

Собака.
Собака.
Barnaul 22

Барнаульцы утверждают, что пес укусил семилетнего ребенка за кисть в воскресенье, 27 августа.

А 29 августа, во вторник, она покусала девятилетнего мальчика - тоже за руку.

Укус собаки.
Укус собаки.
Barnaul 22

Мама ребенка отмечает, что сын не лез к животному, просто играл в стороне с другими детьми.

Собака сама побежала на ребенка, а мальчик от испуга остановился и не стал убегать - пес был большим и мог сбить с ног.

Раны, по словам женщины, глубокие. Пострадавшие обратились в соответствующие органы.

В пресс-службе МВД по Барнаулу в ответ на запрос "Банкфакса" сообщили, что заявление в полицию действительно поступило, но пока только одно.

Пока неизвестно, бездомный это пес или животное на самовыгуле. Если первый вариант - накажут органы местного самоуправления, второй - привлекут к ответственности хозяина. Хотя необходимые для санкций поправки в краевой закон об административной ответственности приняли пока только в первом чтении.

Ранее на Чуйском тракте заметили алтайского Хатико - собаку, что все время сидит и кого-то ждет.

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