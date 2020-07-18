Жители барнаульской многоэтажки решили пристыдить таксиста, задавившего собачку во дворе

В Сети появилось видео того, как в Барнауле машина такси на большой скорости переехала собаку. Водитель автомобиля, «препятствие», видимо, и не заметил. «А если бы это был ребенок», — пишут возмущенные люди.

ЧП по дворе дома по адресу проспект Энергетиков, 14 произошло 17 июля. На видео, размещенном в сообществе «Инцидент Барнаул», видно, что девушка гуляет на площадке с маленькой собачкой.

В этот момент по дороге мчится таксист, и скорость у него достаточно высокая. Секунда — и собачка оказывается под колесами.

«Таксист ехал по двору на высокой скорости и переехал собаку, которая гуляла с хозяйкой. При этом он даже не остановился. Собака мертва, хозяйка в шоке. А если бы на месте собаки был ребенок. Ведь на территории двора может внезапно выскочить и животные, и дети», — написал автор сообщения.

Он также добавил, что Йоркширского терьера звали Фая, она была любимицей всей семьи.

Автор сообщения решил рассказать о произошедшем, чтобы таксисту стало стыдно.