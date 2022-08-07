Жители барнаульской улицы пожаловались на подтопления стоками воды после дождей

Территорию домовладений на проезде Аграрном в Барнауле регулярно подтапливает после дождей. Об этом сообщают местные жители в паблике Barnaul 22 в социальной сети «ВКонтакте».

«Каждый раз огромный поток дождевой воды, идущий по ул. Антона Петрова, поворачивает на наш проезд Аграрный, топит придомовые территории, огороды, бани, сараи, заливает погреба и гаражи», — говорится в тексте поста.

В подтверждение слов приводятся фото и видео, на которых видно, как выглядела улица во время дождя 30 июля. В частности, стоками воды подтопило не только огороды, но и несколько домов, утверждают местные жители.

По их словам, в результате даже пришлось вызывать оперативные службы, так как уровень воды в некоторых домах достигал 70 см.

Напомним, в Барнауле после проливного дождя 30 июля затопило одну из новостроек ЖК «Марс» в Индустриальном районе. Это произошло из-за прорыва трубы для слива на техэтаже.