8 августа
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Происшествия

Жители барнаульской улицы пожаловались на подтопления стоками воды после дождей

Территорию домовладений на проезде Аграрном в Барнауле регулярно подтапливает после дождей. Об этом сообщают местные жители в паблике Barnaul 22 в социальной сети «ВКонтакте».

Подтопление на проезде Аграрном после дождя 30 июля
Подтопление на проезде Аграрном после дождя 30 июля
Barnaul 22

«Каждый раз огромный поток дождевой воды, идущий по ул. Антона Петрова, поворачивает на наш проезд Аграрный, топит придомовые территории, огороды, бани, сараи, заливает погреба и гаражи», — говорится в тексте поста.

В подтверждение слов приводятся фото и видео, на которых видно, как выглядела улица во время дождя 30 июля. В частности, стоками воды подтопило не только огороды, но и несколько домов, утверждают местные жители.

По их словам, в результате даже пришлось вызывать оперативные службы, так как уровень воды в некоторых домах достигал 70 см.

Напомним, в Барнауле после проливного дождя 30 июля затопило одну из новостроек ЖК «Марс» в Индустриальном районе. Это произошло из-за прорыва трубы для слива на техэтаже.

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