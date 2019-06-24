Жители дома в Камне-на-Оби не могли покинуть квартиры во время пожара на веранде

На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горела веранда здания и существовала угроза распространения огня на квартиры. Из-за сильного задымления в работу немедленно включились звенья газодымозащитной службы.
Дмитрий Ломовцев,
начальник караула 54 пожарно-спасательной части 8 отряда федеральной противопожарной службы:
Было задымление на втором этаже. Люди находились в этот момент в своих квартирах, их было видно в окна. Звеном газодымозащитной службы, с помощью спасательных масок мы вывели из дыма шесть человек со второго этажа. Еще девять человек мы эвакуировали с первого этажа.
В ликвидации пожара участвовали четыре человека личного состава и три единицы пожарной техники МЧС России. Огонь в жилые квартиры не распространился, люди не получили травм.
Всего за прошедшие сутки в Алтайском крае потушили 19 пожаров.