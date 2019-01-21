Жители Магнитогорска стали получать угрожающие письма о взрывах в городе

Жители Магнитогорска сообщают о массовой рассылке на электронную почту угроз о подготовке в городе терактов. Из-за сообщений о заложенных бомбах уже эвакуировали горбольницу № 1, сообщают родственники пациентов.

Дом в Магнитогорске, где обрушился подъезд

Полицейские работают в школе № 62, оттуда также эвакуировали учеников и преподавателей, рассказывают родители школьников в соцсетях, пишет ura.ru.

«Власти неспособны контролировать безопасность населения. Мы предупреждали, что в доме бомба, но властям было до лампочки. Так же с маршруткой, они не приняли сигнал. Теперь отправляем вам предупреждение в электронном виде», — сказано в анонимном послании.

Источник 74.ru пояснил, что личность отправителя письма с угрозой взрыва установить трудно: сообщение отправлено с почтового сервера бельгийской компании, гарантирующей строгую конфиденциальность и шифрование.

В письме указано, что 21 января до захода солнца в Магнитогорске по городу прокатится серия взрывов.

Авторы послания уточнили, что бомбы заложены в общественных местах.

В управлении ФСБ по Челябинской области агентству подтвердили информацию о полученных письмах. В пресс-службе УФСБ пояснили, что сейчас вместе с другими ведомствами они проводят проверку.

Администрация Магнитогорска предупредила горожан о рассылке спам-сообщений и призвала не паниковать, сообщает ТАСС.

«В городе участились случаи анонимной рассылки сообщений в виде спама, главная цель которых — дестабилизировать обстановку в городе и посеять панику среди жителей. Все службы Магнитогорска оперативно реагируют, проверяют и отрабатывают каждое сообщение», — говорится в сообщении пресс-службы администрации.

«Просим горожан не поддаваться на провокации и не паниковать», — добавили в ведомстве.

18 января представители запрещенной в России террористической организация «Исламское государство» заявили о своей причастности к взрыву подъезда жилого дома в Магнитогорске 31 декабря. Эта версия вызвала много вопросов, а представители Следственного комитета (СК) призвали не верить в версию о теракте.

31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение подъезда 10-этажного дома. Погибли 39 человек.