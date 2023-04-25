25 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Жители Москвы услышали звуки взрывов

В Москве услышали звуки взрывов из-за горящих баллонов, сообщает Telegram-канал «SHOT».

Баллоны с газом.
Баллоны с газом.
Фото: freepik.

В сообществе рассказали, что горят баллоны с газом на территории жилого комплекса «На Покровке».

Баллоны оставили рабочие. Кроме того, существует угроза для жильцов.

На месте работают пожарные и спасательные службы.

Ранее разнесло квартиры многоэтажки после взрыва газа.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость