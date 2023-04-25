Жители Москвы услышали звуки взрывов

В сообществе рассказали, что горят баллоны с газом на территории жилого комплекса «На Покровке».
Баллоны оставили рабочие. Кроме того, существует угроза для жильцов.
На месте работают пожарные и спасательные службы.
В Москве услышали звуки взрывов из-за горящих баллонов, сообщает Telegram-канал «SHOT».
В сообществе рассказали, что горят баллоны с газом на территории жилого комплекса «На Покровке».
Баллоны оставили рабочие. Кроме того, существует угроза для жильцов.
На месте работают пожарные и спасательные службы.
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