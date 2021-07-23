23 июля
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Происшествия

Жители российского села прогнали вертолет с ковидной бригадой, решив, что им «завезли вирус»

Жители села Селиярово в Югре прогнали санитарный вертолет, заподозрив медиков в антиковидных костюмах в распространении вируса.

Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
instagram.com/dcak22

Местный житель решил заснять на видео прилетевший в село вертолет с медиками в спецзащите и носилками для перевозки больных.

«Тут вообще беспредел! Что за кипиш-то? Какой-то вирус завозят в тайгу! В Селиярово, смотри!» — кричит мужчина. «Я вас всех заснял! Что это такое было? Вы что здесь устроили?» — возмущается гражданин.

В итоге врачам и пилотам пришлось улететь.

В Центре медицины катастроф ХМАО рассказали изданию NEFT, что врачи прилетали в Селиярово, чтобы забрать пациента с пневмонией и подозрением на COVID-19.

«Мы не завозили вирус, а как раз пытались вывезти», — объяснил директор центра Василий Костин.

«Наши сотрудники выгрузили изолирующие носилки, на которых вывозят ковидных пациентов, чтобы они не представляли опасности для экипажа воздушного судна и стали ожидать, когда подвезут этого пациента. Но какие-то неадекватно настроенные жители устроили непонятную реакцию. Там несколько машин стояло, но особо бурно реагировал один человек. Было принято решение забирать пациента с другой вертолетной площадки», — сообщил он.

Пациента в итоге удалось забрать и транспортировать для госпитализации, пишет «Росбалт». По последним данным, пациент уже здоров.

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