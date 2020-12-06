Жители Ростова-на-Дону увидели самый насыщенный фейерверк. Такого даже в Китае не бывает

В Ростове-на-Дону на рынке «Классик» сгорел двухэтажный павильон с пиротехникой. Местные жители назвали инцидент «небольшим фальстартом перед Новым годом».

Пожар начался рано утром 6 декабря — в 6:30 мск. При этом площадь возгорания быстро увеличилась с 200 кв. метров до 4 тысяч.

Возгоранию присвоили 4-й номер сложности, к его ликвидации привлекли 446 человек и 134 единицы техники.

Внутри горящего павильона произошло обрушение, начали взрываться фейерверки.



По последним данным, пожарные ликвидировали открытое горение на рынке

«В 16:06 мск зафиксирована ликвидация открытого горения на рынке „Классик“ в Ростове-на-Дону», — отметили в региональном МЧС.

О пострадавших в результате пожара не сообщали. Появилось видео с выгоревшим рынком — съемка с квадрокоптера. Дым видно за несколько километров.

Предварительно, пожар возник из-за проблем с электропроводкой. Также сообщали про неисправную обогревательную печь. Точную причину установят после ликвидации возгорания.

Незапланированный фейерверк видели практически все жители города из окон домов. В сети масса видео, которые нельзя публиковать — без нецензурных слов люди не могли смотреть на такое «великолепие».