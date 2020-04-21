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Происшествия

Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против властей и самоизоляции

В полиции назвали число задержанных во Владикавказе на стихийном митинге против самоизоляции, состоявшемся 20 апреля. В пресс-службе МВД по Северной Осетии рассказали, что под стражу взято 69 человек.

Маски. Коронавирус.
Маски. Коронавирус.
Анна Зайкова.

«Юг. МБХ медиа» со ссылкой на одного из задержанных передает, что задержанных оставили в отделениях полиции на ночь. Судебные заседания назначены сегодня на 10 утра.

По оценке властей Северной Осетии, в народном сходе участвовали около 200 человек, которые проигнорировали требования сотрудников правоохранительных органов разойтись. Ossetia News же писала о том, что на митинг пришли в десять раз больше людей — около 2 тыс. протестующих.

Все они выступали против действия властей в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией

Руководство республики заявило о создании инициативной группы из числа активистов, с участниками которой в Доме Правительства встретился глава республики Вячеслав Битаров.

Чиновник пообещал, что малоимущим и тем, кто остался в период пандемии без работы, «оказывалась, оказывается и будет оказана необходимая социальная помощь».

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