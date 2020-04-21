Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против властей и самоизоляции

В полиции назвали число задержанных во Владикавказе на стихийном митинге против самоизоляции, состоявшемся 20 апреля. В пресс-службе МВД по Северной Осетии рассказали, что под стражу взято 69 человек.

«Юг. МБХ медиа» со ссылкой на одного из задержанных передает, что задержанных оставили в отделениях полиции на ночь. Судебные заседания назначены сегодня на 10 утра.

По оценке властей Северной Осетии, в народном сходе участвовали около 200 человек, которые проигнорировали требования сотрудников правоохранительных органов разойтись. Ossetia News же писала о том, что на митинг пришли в десять раз больше людей — около 2 тыс. протестующих.

Все они выступали против действия властей в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией

Руководство республики заявило о создании инициативной группы из числа активистов, с участниками которой в Доме Правительства встретился глава республики Вячеслав Битаров.

Чиновник пообещал, что малоимущим и тем, кто остался в период пандемии без работы, «оказывалась, оказывается и будет оказана необходимая социальная помощь».