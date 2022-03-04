Жительница Алтая хотела получить прибыль от игры на бирже, а потеряла полмиллиона рублей

60-летняя жительница Горно-Алтайска решила подзаработать в интернете, но нарвалась на мошенников. Потерпевшая потеряла полмиллиона рублей и обратилась в полицию.

Женщина рассказала, что нашла в интернете объявление об участии в биржевых торгах. Она зашла на сайт и оставила там свои данные.

Через некоторое время ей позвонил мужчина, который представился менеджером известной брокерской компании.

Он предложил пенсионерке сотрудничество: она должна была регулярно пополнять биржевой вклад, предназначенный для инвестиций на рынке криптовалют, взамен пообещал горожанке стабильный доход.

После этого женщина пошла в банк и микрофинансовые организации и взяла там несколько кредитов. С сентября по февраль она перевела сумму в 500 тыс. рублей, пишут «Новости Горного Алтая».

Все это время подставные брокеры предоставляли горожанке фиктивные выписки. Увидев, что она заработала 7 тысяч долларов, женщина попросила вывести ей полученный «доход». Но вместо этого ей заблокировали доступ на сайт и перестали отвечать на сообщения.

После этого женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.