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Происшествия

Жительница Алтая хотела получить выплату к пенсии и лишилась всех денег с карты

В Республике Алтай мошенница пообещала 50-летней жительнице Кош-Агачского района дополнительную выплату к пенсии. В итоге она похитила несколько тысяч рублей с чужой банковской карты, сообщает ГУ МВД России по региону.

Женщина говорит по телефону.
Женщина говорит по телефону.
СС0

Предварительно установлено, что потерпевшей позвонила неизвестная женщина и сообщила, что в связи с перерасчетом накопительной части пенсии ей положены дополнительные выплаты. Их нужно было перевести на банковскую карту. Для перечисления денег звонившая попросила сельчанку назвать паспортные данные, номер банковской карты и пройти к банкомату.

Действуя под диктовку, сельчанка подключила к неизвестному номеру телефона услугу «мобильный банк». Получив доступ к чужому банковскому счету потерпевшей, злоумышленница похитила все деньги — более восьми тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

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