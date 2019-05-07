Жительница Алтая хотела защитить карту и потеряла крупную сумму

В Республике Алтай женщина отправила более 14 тысяч рублей мошеннику, который представился сотрудником службы безопасности банка, сообщает ГУ МВД России по региону.

Предварительно установлено, что звонившей заверил потерпевшую в том, что неизвестные пытаются похитить деньги с ее банковского счета. Чтобы сохранить сбережения мужчина предложил установить дополнительную защиту.

Вскоре мошенник попросил потерпевшую продиктовать цифровые коды, которые пришли в смс. После этого он, не прекращая разговор, перевел более 14 тысяч рублей на банковский счет жителя одного из центральных регионов.

Женщина заметила, что происходит списание ее средств и попросила специалиста объяснить происходящее. Он ответил, что все деньги вернут на счет клиентки через полчаса. Так и не дождавшись возврата средств, сельчанка попыталась связаться с представителем банка. Однако его телефон был вне зоны действия сети.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.