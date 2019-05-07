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Происшествия

Жительница Алтая хотела защитить карту и потеряла крупную сумму

В Республике Алтай женщина отправила более 14 тысяч рублей мошеннику, который представился сотрудником службы безопасности банка, сообщает ГУ МВД России по региону.

Деньги. Банковская карта.
Деньги. Банковская карта.
открытые источники (CC0)

Предварительно установлено, что звонившей заверил потерпевшую в том, что неизвестные пытаются похитить деньги с ее банковского счета. Чтобы сохранить сбережения мужчина предложил установить дополнительную защиту.

Вскоре мошенник попросил потерпевшую продиктовать цифровые коды, которые пришли в смс. После этого он, не прекращая разговор, перевел более 14 тысяч рублей на банковский счет жителя одного из центральных регионов.

Женщина заметила, что происходит списание ее средств и попросила специалиста объяснить происходящее. Он ответил, что все деньги вернут на счет клиентки через полчаса. Так и не дождавшись возврата средств, сельчанка попыталась связаться с представителем банка. Однако его телефон был вне зоны действия сети.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

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