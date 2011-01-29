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Происшествия

Жительница Алтая искусала и исцарапала полицейского

32-летняя жительницы села Балыктуюль не хотела сдаваться полиции, когда ее поймали на мелком хулиганстве. Вместо выплаты штрафа ей теперь придется провести 2,5 года в колонии-поселении.

Полиция, наручники.
Полиция, наручники.
СС0

Инцидент случился днем 22 августа 2019 года в селе Балыктуюль Улаганского района Республики Алтай. Местные жители вызвали полицию, как отмечает СК, по поводу мелкого хулиганства.

Пьяная сельчанка не хотела ехать в отделение и начала материть участкового, а потом укусила его в область правого предплечья и исцарапала лицо.

Суд признал ее виновной и с учетом смягчающих (наличие двоих несовершеннолетних детей) и отягчающих (непогашенная судимость) обстоятельств назначил осужденной 2 года 6 месяцев колонии-поселения.

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