Жительница Алтая искусала и исцарапала полицейского

32-летняя жительницы села Балыктуюль не хотела сдаваться полиции, когда ее поймали на мелком хулиганстве. Вместо выплаты штрафа ей теперь придется провести 2,5 года в колонии-поселении.

Инцидент случился днем 22 августа 2019 года в селе Балыктуюль Улаганского района Республики Алтай. Местные жители вызвали полицию, как отмечает СК, по поводу мелкого хулиганства.

Пьяная сельчанка не хотела ехать в отделение и начала материть участкового, а потом укусила его в область правого предплечья и исцарапала лицо.

Суд признал ее виновной и с учетом смягчающих (наличие двоих несовершеннолетних детей) и отягчающих (непогашенная судимость) обстоятельств назначил осужденной 2 года 6 месяцев колонии-поселения.