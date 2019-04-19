Жительница Алтая купила авиабилет за 112 тыс. рублей на непонятном сайте и осталась без отдыха

36-летняя жительница села Улаган решила отправиться отдыхать за границу. Для этого она забрела на сайт, который предлагал купить билет по привлекательной цене. Она перевела 112 тысю рублей на указанный счет, но билетов не получила, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Алтай.

Женщина позвонила по контактному телефону, указанному на сайте, и уточнила стоимость билетов. Дальше с представителем фирмы она общалась по электронной почте. Ей пояснили, что необходимо перевести 100% стоимости билетов на определенный номер банковской карты, после этого билеты отправят на ее электронный адрес.

Сельчанка перевела необходимую сумму, представитель компании заверил ее, что билеты она получит в течение двух дней. Однако билеты не пришли. Потерпевшая попыталась связаться с представителями фирмы, но телефон уже был отключен, а электронный почтовый ящик оказался заблокирован.

Полицейские пытаются установить личность мошенника. Возбуждено уголовное дело.