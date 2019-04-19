Жительница Алтая купила авиабилет за 112 тыс. рублей на непонятном сайте и осталась без отдыха

Женщина позвонила по контактному телефону, указанному на сайте, и уточнила стоимость билетов. Дальше с представителем фирмы она общалась по электронной почте. Ей пояснили, что необходимо перевести 100% стоимости билетов на определенный номер банковской карты, после этого билеты отправят на ее электронный адрес.
Сельчанка перевела необходимую сумму, представитель компании заверил ее, что билеты она получит в течение двух дней. Однако билеты не пришли. Потерпевшая попыталась связаться с представителями фирмы, но телефон уже был отключен, а электронный почтовый ящик оказался заблокирован.
Полицейские пытаются установить личность мошенника. Возбуждено уголовное дело.