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Происшествия

Жительница Алтая лишилась денег через сайт-двойник по продаже авиабилетов

39-летняя жительница Маймы решила купить дешевые авиабилеты и зашла на первый попавшийся сайт. В итоге она лишилась почти 30 тысяч рублей, рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай.

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В полиции говорят, что женщина хорошо знала о том, что ее могут обмануть, но все равно попалась мошенникам. В интернете ее привлекла реклама сезонной акции со скидкой 25% на авиабилеты по всем направлениям.

Связавшись с фирмой по электронной почте, женщина узнала, что оплатить стоимость билетов можно через официальный сайт, после чего они будут направлены на электронную почту клиента. Она заполнила необходимые бланки и перевела мошенникам более 28 тысяч рублей за пять билетов до Москвы.

Билеты все не приходили и сельчанка попыталась связаться с представителями фирмы. Контактный телефон оказался отключен, а на письмо никто не ответил. Кроме того, ссылка на официальный сайт больше не работала.

Полицейские установили, что женщина столкнулась с сайтом-двойником, реально действующего популярного сайта по бронированию авиабилетов.

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