Жительница Алтая отдала мошенникам 215 тысяч, чтобы получить фейковый кредит

Жительница Калманского района Алтайского края стала жертвой мошенников и перевела им 215 тысяч рублей ради получения мнимого кредита.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, 59-летняя женщина в мае этого года на одном из сайтов заполнила заявку на получение кредита в 100 тысяч рублей.

«Вскоре ей поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил о том, что сумма одобрена. Но для ее получения необходимо заплатить за доставку денежных средств домой курьером, а также оплатить расходы организации по оформлению документов. Деньги нужно было переводить на указанные счета», — уточняют в полиции.

В течение двух недель женщина приезжала в Барнаул и через банкомат перечисляла денежные средства суммами от 4000 до 10 000 тысяч рублей.

Когда у нее закончились деньги, женщина оформила несколько займов в микрофинансовых организациях.

В общей сложности на счета незнакомцев она перечислила 215 тысяч рублей.