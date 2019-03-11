Жительница Алтая пыталась оформить кредит по поддельным документам

Полицейским поступило сообщение от сотрудников одного из банков. При проверке заявки на получение кредита обнаружили подложные документы.
Во время разбирательства установили, что в отделение банка обратилась 36-летняя жительница села Кош-Агач. Она хотела получить кредит в 300 тысяч рублей и предоставила необходимый пакет документов.
При проверке данных сотрудники учреждения выяснили, что потенциальная клиентка является безработной, а в копии предоставленной трудовой книжки и справке о доходах стоят печати несуществующей организации, — отмечают в ведомстве.
В отделе полиции сельчанка призналась в содеянном. Она пояснила, что ранее была бухгалтером, но вскоре осталась без работы. Женщине были нужны деньги и она пошла на обман.
Полицейские возбудили уголовное дело. В ведомстве напоминают, что за использование заведомо подложного документа грозит арест до 6 месяцев.