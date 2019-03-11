Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 марта -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Жительница Алтая пыталась оформить кредит по поддельным документам

В Республике Алтай сельчанку подозревают в предоставлении банку подложных документов. Женщина хотела незаконно получить кредит, пишет ГУ МВД России по Республике Алтай.

Кредит.
Кредит.
СС0.

Полицейским поступило сообщение от сотрудников одного из банков. При проверке заявки на получение кредита обнаружили подложные документы.

Во время разбирательства установили, что в отделение банка обратилась 36-летняя жительница села Кош-Агач. Она хотела получить кредит в 300 тысяч рублей и предоставила необходимый пакет документов.

При проверке данных сотрудники учреждения выяснили, что потенциальная клиентка является безработной, а в копии предоставленной трудовой книжки и справке о доходах стоят печати несуществующей организации, — отмечают в ведомстве.

В отделе полиции сельчанка призналась в содеянном. Она пояснила, что ранее была бухгалтером, но вскоре осталась без работы. Женщине были нужны деньги и она пошла на обман.

Полицейские возбудили уголовное дело. В ведомстве напоминают, что за использование заведомо подложного документа грозит арест до 6 месяцев.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость