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Происшествия

Жительница Алтая с криминальным прошлым подожгла дом своей соседки

Полиция в Горном Алтае задержала 29-летнюю женщину, которая подозревается в поджоге дома своей соседки, сообщили в республиканском МВД.

Спичка, огонь.
Спичка, огонь.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Инцидент произошел в поселке Мараловодка Усть-Коксинского района. В результате пожара была повреждена стена бревенчатого дома.

Полицейские установили, что к поджогу причастна 29-летняя местная жительница, ранее уже имевшая проблемы с законом.

«Предварительно установлено, что молодая сельчанка на протяжении нескольких лет конфликтовала с проживающей по соседству женщиной. Причиной регулярных ссор стали личные неприязненные отношения между представительницами слабого пола», — уточняют в МВД.

После очередного словесного конфликта, злоумышленница затаила обиду на соседку и решила ей отомстить. Когда хозяйка дома ушла, подозреваемая взяла банку с бензином, плеснула горючее на бревна и подожгла дом.

Увидевшие пожар соседи сообщили об этом в полицию и пожарным. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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