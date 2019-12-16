Жительница Алтая с криминальным прошлым подожгла дом своей соседки

Инцидент произошел в поселке Мараловодка Усть-Коксинского района. В результате пожара была повреждена стена бревенчатого дома.
Полицейские установили, что к поджогу причастна 29-летняя местная жительница, ранее уже имевшая проблемы с законом.
«Предварительно установлено, что молодая сельчанка на протяжении нескольких лет конфликтовала с проживающей по соседству женщиной. Причиной регулярных ссор стали личные неприязненные отношения между представительницами слабого пола», — уточняют в МВД.
После очередного словесного конфликта, злоумышленница затаила обиду на соседку и решила ей отомстить. Когда хозяйка дома ушла, подозреваемая взяла банку с бензином, плеснула горючее на бревна и подожгла дом.
Увидевшие пожар соседи сообщили об этом в полицию и пожарным. По данному факту возбуждено уголовное дело.