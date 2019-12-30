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Происшествия

На Алтае женщина прибилась к гуляющей компании и выкрала деньги себе на новогодние подарки

Случайная знакомая оставила жительницу Горно-Алтайска без крупной суммы денег. Наличные она вытащила из сумочки, когда компания пригласила женщину на предновогоднюю гулянку.

Новый год.
Новый год.
СС0

После корпоратива в Майме компания отправилась купить напитки и еду для продолжения банкета в квартире одной из участниц торжества, пишут «Новости Горного Алтая». В магазине они познакомились с подозреваемой и пригласи ее присоединиться.

Придя в квартиру, девушки оставили верхнюю одежду и сумочки в одной из комнат, после чего переместились в зал. В это время новая знакомая вытащила из сумочки кошелек с 30 тысячами. После этого она продолжила веселиться.

Пропажу денег потерпевшая обнаружила только на следующий день, когда пришла в магазин и попыталась расплатиться за товар.

Полицейские быстро нашли женщину. Оказалось, что похищенные деньги она уже успела потратить, купив себе кровать, телевизор и телефон.

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