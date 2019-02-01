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Жительница Алтая «устроилась на работу» через приложение и потеряла крупную сумму денег

Жительница Бийска попыталась найти работу через интернет-приложение. В результате она не только ничего не заработала, но и лишилась своих накоплений, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Девушка и смартфон. Связь.
Девушка и смартфон. Связь.
СС0

56-летняя женщина скачала приложение на смартфон. Ей позвонил мужчина, который сообщил, что представляет компанию-разработчика приложения, связанного с брокерской деятельностью.

Он предложил бийчанке работать в сфере торговли. Она согласилась и по команде незнакомца установила электронный кошелек, открыла счет, привязанный к телефонному номеру, «привязала» к телефону банковские карты. Незнакомец пообещал, что деньги будут поступать на счет.

За два дня женщина перевела «работодателю» 7500 рублей с одной банковской карты и 50 тысяч рублей с другой.

После перевода денег абонент отключился, и женщина не смогла ему дозвониться. Тогда она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Установлено, что номер, с которого звонил неизвестный, зарегистрирован в Вологодской области.

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