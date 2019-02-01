Жительница Алтая «устроилась на работу» через приложение и потеряла крупную сумму денег

56-летняя женщина скачала приложение на смартфон. Ей позвонил мужчина, который сообщил, что представляет компанию-разработчика приложения, связанного с брокерской деятельностью.
Он предложил бийчанке работать в сфере торговли. Она согласилась и по команде незнакомца установила электронный кошелек, открыла счет, привязанный к телефонному номеру, «привязала» к телефону банковские карты. Незнакомец пообещал, что деньги будут поступать на счет.
За два дня женщина перевела «работодателю» 7500 рублей с одной банковской карты и 50 тысяч рублей с другой.
После перевода денег абонент отключился, и женщина не смогла ему дозвониться. Тогда она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Установлено, что номер, с которого звонил неизвестный, зарегистрирован в Вологодской области.