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Происшествия

Жительница Алтая увлеклась хозяйством и не заметила, что в ее доме полыхают стены

В Алтайском крае спасатели вытащили из горящего дома женщину, которая продолжала заниматься своими делами несмотря на полыхающие стены, сообщает региональное МЧС.

Пожарные потушили горящий дом.
Пожарные потушили горящий дом.
22.mchs.gov.ru.

Пожар произошел 11 января в частном доме в Горняке — об этом сообщили люди, проезжавшие мимо горящего сооружения.

По прибытию спасателей площадь возгорания достигла 90 кв.метров. Быстрому распространению огня способствовали сильный ветер и позднее обнаружение пожара.

«Горели стена, перекрытие и кровля жилого дома. Внутри строения, в комнате, ничего не подозревая, занималась своими делами хозяйка дома. Женщина была выведена из опасного места на свежий воздух. Медицинская помощь не потребовалась», — рассказали в ведомстве.

Около 20 минут потребовалось на ликвидирование возгорания. Причину произошедшего выясняют специалисты.

За прошедшие сутки в Алтайском крае ликвидировали 20 пожаров. 11 января погибла женщина в загоревшемся 4-х квартирном доме в Калманском районе.

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