Жительница Алтая увлеклась хозяйством и не заметила, что в ее доме полыхают стены

В Алтайском крае спасатели вытащили из горящего дома женщину, которая продолжала заниматься своими делами несмотря на полыхающие стены, сообщает региональное МЧС.

Пожар произошел 11 января в частном доме в Горняке — об этом сообщили люди, проезжавшие мимо горящего сооружения.

По прибытию спасателей площадь возгорания достигла 90 кв.метров. Быстрому распространению огня способствовали сильный ветер и позднее обнаружение пожара.

«Горели стена, перекрытие и кровля жилого дома. Внутри строения, в комнате, ничего не подозревая, занималась своими делами хозяйка дома. Женщина была выведена из опасного места на свежий воздух. Медицинская помощь не потребовалась», — рассказали в ведомстве.

Около 20 минут потребовалось на ликвидирование возгорания. Причину произошедшего выясняют специалисты.

За прошедшие сутки в Алтайском крае ликвидировали 20 пожаров. 11 января погибла женщина в загоревшемся 4-х квартирном доме в Калманском районе.