Жительница Алтая в погоне за несуществующими бонусами лишилась реальных денег

Женщине позвонила девушка и представилась сотрудником банка. Она пообещала сельчанке, как постоянному клиенту банка, 8 тысяч бонусов, которые можно использовать при оплате покупок.
Для их перечисления женщину попросили сообщить номера двух принадлежащих ей банковских карт и трехзначные коды на их оборотной стороне.
Клиентка так и сделала, после чего разговор прервался, а на ее смартфон пришли SMS сообщения о списании средств.
В полиции сообщили, что решается о возбуждении уголовного дела.
Напомним, что реквизиты банковской карты — это конфиденциальная информация ее владельца, как и уведомления банка с паролями, необходимыми для подтверждения той или иной операции.