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Происшествия

Жительница Алтая в погоне за несуществующими бонусами лишилась реальных денег

Телефонным мошенникам удалось обмануть 32-летнюю жительницу Республики Алтай, пообещав ей бонусы, которыми якобы можно было оплачивать покупки, рассказали в региональном ГУ МВД.

Деньги. Банковская карта.
Деньги. Банковская карта.
открытые источники (CC0)

Женщине позвонила девушка и представилась сотрудником банка. Она пообещала сельчанке, как постоянному клиенту банка, 8 тысяч бонусов, которые можно использовать при оплате покупок.

Для их перечисления женщину попросили сообщить номера двух принадлежащих ей банковских карт и трехзначные коды на их оборотной стороне.

Клиентка так и сделала, после чего разговор прервался, а на ее смартфон пришли SMS сообщения о списании средств.

В полиции сообщили, что решается о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что реквизиты банковской карты — это конфиденциальная информация ее владельца, как и уведомления банка с паролями, необходимыми для подтверждения той или иной операции.

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