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Происшествия

Жительница алтайского города вытолкнула незваного гостя, отчего тот упал и скончался

Женщина с силой оттолкнула ввалившегося к ней пьяного знакомого, отчего тот упал, ударился о бетонный пол головой и в дальнейшем скончался. Теперь ее будут судить за причинение смерти по неосторожности, рассказали в краевом следкоме.

Суд.
Суд.
Pixabay.com

Дело было в Рубцовске в середине мая 2020 года. Рано утром 44-летний и уже пьяный мужчина наведался в гости к своей 43-летней знакомой.

Запускать его в квартиру женщина не хотела, и с силой оттолкнула. Мужчина упал и ударился о бетонный пол головой. Через несколько дней он скончался в больнице.

Женщину обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Вину она признала, в содеянном раскаялась. Прокурор Рубцовска утвердил обвинительное заключение, дело направлено в суд.

Данное преступление наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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