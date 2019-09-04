Жительница Алтайского края боится, что дело о гибели ее брата в ДТП могут «замять»

В Новоалтайске вечером 4 августа автомобиль Toyota сбил 27-летнего Алексея Богданова. Спустя несколько часов после аварии молодой человек скончался в больнице. Алеся Стройнова, родная сестра погибшего, опасается, что дело могут «замять», потому что за рулем иномарки якобы был бывший сотрудник правоохранительных органов.

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Как все произошло

Трагедия случилась незадолго после того, как Алексей вместе с сестрой, ее мужем и детьми вернулся с Правдинского водохранилища. По словам Алеси, они жарили там шашлыки, отдыхали без спиртного, потому что нужно было присматривать за маленькими детьми.

Около 20 часов родственники приехали назад в Новоалтайск. Пока сестра Алексея с мужем разгружала вещи, он решил сходить в магазин, который был неподалеку, на улице Прудской. Она находится не в центре города, камер на дороге нет. По пути молодой человек разговаривал по телефону со своей мамой.

В тот момент, когда Алексей переходил дорогу, его сбил автомобиль Toyota Sprinter. «Брат был абсолютно трезвый и внимательный. Почему тогда он не увидел машину, неясно. Очень странно получилось», — вспоминает сестра погибшего. Она также добавила, что в том месте дорогу переходят многие люди, потому что это самый короткий путь в магазин.

Место ДТП в Новоалтайске. Предоставила Алеся Стройнова. Место ДТП в Новоалтайске. Предоставила Алеся Стройнова. Место ДТП в Новоалтайске. Предоставила Алеся Стройнова.

Мать Алексея, Светлана Богданова, рассказала, что во время разговора ее сын был весел и рассказывал, что как играл с детьми у водоема. По его словам, на отдыхе родственники пили только сок. Во время беседы женщина неожиданно услышала в трубке сильный грохот, будто телефон выпал из рук сына.

«Этот грохот продолжался почему-то долго, как будто телефон катился по дороге. Я сразу стала перезванивать и сделала это около 15 раз. Никто не отвечал. Тогда я позвонила своему зятю, который сказал, что моего сына сбила машина», — вспоминает Светлана Богданова.

Страшные последствия ДТП

Авария произошла на глазах у местной жительницы, которая в это время выгуливала свою собаку.

Олеся,

свидетельница ДТП:

Алексей разговаривал по телефону, видимо, отвлекся и неожиданно шагнул на дорогу. В этот момент он и попал под колеса, я даже слова не успела сказать. От удара он очень высоко подлетел, водитель сначала не затормозил и проехал еще несколько метров. После этого Алексей упал на лобовое стекло машины, а затем свалился с капота.

Олеся признается, что все произошло так внезапно, что сначала она даже не поверила в случившееся: «Я стояла и не знала, что сделать, удар был очень громким, я была в шоке. Моя собака тоже испугалась и вырывала поводок из рук».

По словам свидетельницы, вскоре к месту происшествия стали подходить люди. Все интересовались, что произошло. К счастью, автомобиль «скорой помощи» стоял во дворе неподалеку, очевидцы сразу же побежали звать медиков. Через несколько минут врачи начали оказывать помощь пострадавшему. Также вскоре к месту ДТП приехал реанимобиль.

Несколько дней после аварии Олеся не могла спать, потому что находилась в стрессовом состоянии от увиденного. «Сразу было понятно, что Алексей получил серьезные травмы. От удара его обувь полетела в одну сторону, телефон в другую, сумка в третью. Голова была разбита, кругом кровь. Когда Алексея грузили в машину „скорой помощи“, я заметила, что его дыхание было очень частым, словно он умирает», — рассказала она.

Вскоре на месте ДТП была и сестра Алексея вместе со своим мужем. «Мы остановились и вызвали скорую. Я даже сначала не поняла, что это мой брат. А потом муж сказал: „Посмотри, а это не Леха?“. Тогда я взглянула на пешехода внимательнее и поняла, что это — мой брат. Он был весь в крови, жуткое зрелище», — говорит Алеся.

По ее словам, после ДТП водитель вышел из машины и начал осматривать ее, чтобы понять, какие есть повреждения. «Автомобилист без конца повторял, что пешеход сам выпал на дорогу», — отмечает Алеся.

«Мы боимся , что дело могут замять»

Около 22:30 Алеся была в больнице и начала узнавать о состоянии своего брата:

Сначала говорили, что проводят какие-то нужные процедуры, обследования. Все это продолжалось несколько часов, а потом брата отправили на операцию. Он очень крепкий у нас, живучий. В детстве у него было много переломов, которые быстро срастались, поэтому мы настраивались на лучшее. Но в 3:10 нам позвонили и сказали, что Алексей умер, не приходя в сознание. Мы предполагаем, что ему пришлось долго ждать свою очередь на операцию.

Знакомые и родственники погибшего узнали, что водитель, совершивший ДТП, может быть бывшим сотрудником правоохранительных органов. Однако официального подтверждения этой информации нет.

В любом случае, девушка опасается, что делу могут не дать ход: «Все говорят, что водитель должен понести наказание по закону, не хотелось бы, чтобы эта история осталась без внимания. По нашей информации, машину эвакуировали только поздней ночью, а у водителя не брали анализ крови, он только дыхнул в трубочку. Нам кажется это подозрительным, мы боимся, что дело могут замять».

Алексей Богданов с мамой. Предоставила Алеся Стройнова.

Алеся также отметила, что водитель даже не пытался просить прощения у родственников погибшего: «Я читала, что водитель, если будет доказана его вина, сможет избежать наказания, если попробует примириться с родственниками погибшего. А он даже не пытается. Значит знает, что окажется безнаказанным», — предполагает сестра погибшего.

Алеся до сих пор не может поверить в случившееся и так и не смирилась с потерей брата. Скорбят и другие родственники погибшего. «Алексей был единственным крестным у моих сыновей. Они его очень любили и сейчас скучают», — отмечает девушка.

Мать Алексея также не может отойти от шока и до сих пор сильно переживает: «Алеша в жизни был очень добрым человеком, он всегда помогал мне и другим людям, стоило только попросить. Его очень любили дети. Младшей сестренке Леши всего 11 лет, она до сих пор не может поверить в его смерть. Сейчас я просто не представляю, как буду жить без сына».

Могила Алексея Богданова. Предоставила Алеся Стройнова.

Что говорят в полиции

В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что назначена автотехническая экспертиза. По ее результатам будет принято процессуальное решение. В ведомстве отметили, что никакого затягивания нет, просто экспертиза проходит достаточно долго. «Специалисты не нарушают сроки, установленные законом», — заявили в пресс-службе.

На вопрос о том, что за рулем автомобиля мог быть бывший сотрудник правохранительных органов, в ведомстве сообщили, что для экспертов и следователей это не имеет никакого значения. В пресс-службе заверили, что никто не станет идти на нарушения и напомнили, что есть надзорные органы, которые следят за законностью вынесенных решений.

Накануне публикации этого материала Алеся сообщила altapress.ru, что ей позвонила следователь, которая сообщила, что одна из экспертиз закончена. В ближайшее время девушка встретится с правоохранителями.