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Происшествия

Жительница Алтайского края доверилась розыгрышу в соцсети и потеряла крупную сумму

Очередная жительница Алтайского края попалась на уловку мошенников. В этот раз аферисты затеяли розыгрыш в соцсети, а у победителя снимали деньги с банковской карты, рассказали в МУ МВД «Бийское».

Девушка с телефоном.
Девушка с телефоном.
СС0

29-летняя бийчанка увидела в соцсети объявление о проведении викторины. Нужно было правильно отвечать на вопросы и за это получить денежный приз.

Женщина перешла по ссылке, выполнила несколько заданий, после чего на экране появилось сообщение, что ее выигрыш составляет 116 тысяч рублей.

Для того чтобы получить приз, необходимо заполнить стандартную форму, внести туда номер карты, трехзначный код с обратной стороны и цифры из SMS. Бийчанка выполнила все условия и с ее счета пропали 150 тысяч рублей.

Полицейские напоминают, что нужно быть бдительными и не передавать подозрительным лицам свои персональные данные.

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