Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 мая 17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Жительница Алтайского края хотела получить компенсацию и потеряла 1,4 млн рублей

В Алтайском крае женщина поверила мошенникам и перевела им почти полтора миллиона рублей. Полицейские возбудили уголовное дело, сообщает ГУ МВД по региону.

Главное – выманить деньги
Главное – выманить деньги
СС0

В прошлом году потерпевшая заказала через интернет пищевую добавку. Спустя время ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчина пояснил, что приобретенная продукция оказалась некачественной и бийчанке полагается компенсация 10 млн рублей.

Для получения денег нужно было перевести около 4 тыс. рублей за оформление искового заявления. После этого злоумышленники сообщили, что интересы потерпевшей в суде будет представлять бесплатный адвокат. Однако его услуги обошлись почти в 50 тысяч рублей. На этом условия для получения потенциальных миллионов не закончились

«В общей сложности, за якобы прохождение медицинского освидетельствования, обналичивание компенсации, страховку и услуги инкассаторов бийчанка перевела на чужие счета 1,4 млн рублей», — отмечают в ведомстве.

Только спустя месяц женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость