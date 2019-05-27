Жительница Алтайского края хотела получить компенсацию и потеряла 1,4 млн рублей

В Алтайском крае женщина поверила мошенникам и перевела им почти полтора миллиона рублей. Полицейские возбудили уголовное дело, сообщает ГУ МВД по региону.

В прошлом году потерпевшая заказала через интернет пищевую добавку. Спустя время ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчина пояснил, что приобретенная продукция оказалась некачественной и бийчанке полагается компенсация 10 млн рублей.

Для получения денег нужно было перевести около 4 тыс. рублей за оформление искового заявления. После этого злоумышленники сообщили, что интересы потерпевшей в суде будет представлять бесплатный адвокат. Однако его услуги обошлись почти в 50 тысяч рублей. На этом условия для получения потенциальных миллионов не закончились

«В общей сложности, за якобы прохождение медицинского освидетельствования, обналичивание компенсации, страховку и услуги инкассаторов бийчанка перевела на чужие счета 1,4 млн рублей», — отмечают в ведомстве.

Только спустя месяц женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.