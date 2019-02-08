Жительница Алтайского края хотела получить компенсацию за медикаменты и потеряла 150 тысяч рублей

В Алтайском крае 67-летняя женщина поверила, что ей полагается компенсация за покупку медикаментов и перевела мошенникам 150 тыс. рублей, пишет ГУ МВД России по региону.

Пожилой жительнице Мамонтовского района позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником правоохранительных структур Москвы. Он сообщил, что в столице задержали группу мошенников, которые занимались реализацией фальсифицированных медикаментов. Женщина была в числе потерпевших, ей полагалась компенсация за причиненный ущерб. Звонивший добавил, что для получения денег пенсионерке нужно оплатить судебную тяжбу.

Потерпевшая, действительно, несколько лет назад покупала лекарства через интернет. Она поверила мошенникам и перевела на указанный счет 150 тысяч рублей. Через несколько дней женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Возбудили уголовное дело.