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Происшествия

Жительница Алтайского края инвестировала в мировые рынки и потеряла больше 1 млн рублей

В Бийске женщина хотела заработать на торговой платформе в интернете, но потеряла крупную сумму, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Евро.
Евро.
СС0

По словам потерпевшей, в январе она зарегистрировалась на торговой платформе, инвестировала деньги в мировые рынки и пыталась заработать на колебаниях цен. Всего за три месяца бийчанка перечислила на расчетный счет брокерской фирмы 14 900 евро.

Спустя время женщина не смогла дозвониться до организации и обратилась в полицию. Возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Полицейские просят жителей Алтайского края й быть бдительнее при заключении сделок в интернете.

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