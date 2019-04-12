Жительница Алтайского края инвестировала в мировые рынки и потеряла больше 1 млн рублей

В Бийске женщина хотела заработать на торговой платформе в интернете, но потеряла крупную сумму, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По словам потерпевшей, в январе она зарегистрировалась на торговой платформе, инвестировала деньги в мировые рынки и пыталась заработать на колебаниях цен. Всего за три месяца бийчанка перечислила на расчетный счет брокерской фирмы 14 900 евро.

Спустя время женщина не смогла дозвониться до организации и обратилась в полицию. Возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Полицейские просят жителей Алтайского края й быть бдительнее при заключении сделок в интернете.