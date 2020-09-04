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Происшествия

Жительница Алтайского края нажала на ссылку «Легкий заработок» и потеряла 450 тысяч рублей

В Рубцовске 55-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о хищении 454 тыс. рублей. Деньги она потеряла через популярную сеть Instagram, пишут rubtsovsk.info.

Бизнес. Деньги.
Бизнес. Деньги.
СС0

Потерпевшая рассказала полицейским, что в августе она перешла в приложении по рекламной ссылке «Легкий заработок» на страницу финансовой компании.

Ее представители сразу же связались с рубцовчанкой и предложили вложить денежные средства в электронную биржу с последующим получением прибыли.

Женщина сообщила, что знала о возможном мошенничестве в интернете, однако ее привлекло заманчивое предложение и высокие проценты.

Забыв о всякой бдительности, она в течение двух недель закидывала через «киви-кошелек» на указанные мошенниками счета различные суммы. Всего женщина отдала 454 тысячи рублей.

Прождав прибыли и не получив ее, рубцовчанка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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