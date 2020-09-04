Жительница Алтайского края нажала на ссылку «Легкий заработок» и потеряла 450 тысяч рублей

Потерпевшая рассказала полицейским, что в августе она перешла в приложении по рекламной ссылке «Легкий заработок» на страницу финансовой компании.
Ее представители сразу же связались с рубцовчанкой и предложили вложить денежные средства в электронную биржу с последующим получением прибыли.
Женщина сообщила, что знала о возможном мошенничестве в интернете, однако ее привлекло заманчивое предложение и высокие проценты.
Забыв о всякой бдительности, она в течение двух недель закидывала через «киви-кошелек» на указанные мошенниками счета различные суммы. Всего женщина отдала 454 тысячи рублей.
Прождав прибыли и не получив ее, рубцовчанка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.