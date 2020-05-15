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Происшествия

Жительница Алтайского края оформила маткапитал на выдуманного ребенка

Жительница Алтайского края пошла на преступления ради средств материнского капитала. С подельниками она выстроила целую схему, как можно получить выплаты от государства на несуществующего ребенка.

Мама с ребенком
Мама с ребенком
СС0

У женщины есть один маленький ребенок. С 2014 по 2015 годы она вступила в преступный сговор с другими лицами, которые выстроили преступную схему по похищению средств материнского капитала, рассказали в прокуратуре Алтайского края.

Обвиняемая фиктивно оформила в другом регионе свидетельство о рождении второго ребенка без фактического его рождения, тем самым получив право на меры государственной поддержки.

Действуя в сговоре, на деньги займа она купила жилье, а потом предоставила в Пенсионный фонд фиктивное свидетельство о рождении второго ребенка. ПФР ни о чем не подозревая перевел денежные средств на расчетный счет организации, предоставившей займ. Женщина обналичила денежные средства, продав жилье, и распорядилась деньгами на свое усмотрение.

Речь идет о сумме более 450 000 рублей.

Уголовное дело о мошенничестве направили для рассмотрения в Бийский городской суд.

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