Жительница Алтайского края перевела мошенникам 70 тысяч рублей через онлайн-приложение

Рубцовчанка поверила лжесотруднице банка и перевела мошеннице 70 тысяч рублей, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

На сотовый телефон пожилой горожанки позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей банка. Для защиты денег, находящихся на счете, она предложила создать сейф-ячейку и перевести туда средства.

Следуя инструкциям неизвестной, потерпевшая отправила через онлайн-приложение, установленное на ноутбуке, 70 тысяч рублей. После этого женщине пришло смс о переводе средств. На следующий день пенсионерка обратилась за деньгами в банк, но их на счету не оказалось.

Полицейские выяснили, что звонок совершили с номера, зарегистрированного в Ставропольском крае. Мошенников ищут.