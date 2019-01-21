Жительница Алтайского края перевела мошенникам 70 тысяч рублей через онлайн-приложение

На сотовый телефон пожилой горожанки позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей банка. Для защиты денег, находящихся на счете, она предложила создать сейф-ячейку и перевести туда средства.
Следуя инструкциям неизвестной, потерпевшая отправила через онлайн-приложение, установленное на ноутбуке, 70 тысяч рублей. После этого женщине пришло смс о переводе средств. На следующий день пенсионерка обратилась за деньгами в банк, но их на счету не оказалось.
Полицейские выяснили, что звонок совершили с номера, зарегистрированного в Ставропольском крае. Мошенников ищут.