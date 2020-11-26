Жительница Алтайского края пыталась продать дом и лишилась всех своих сбережений

Жительница Топчихи опубликовала в интернете объявление о продаже дома и стала жертвой мошенников. Об этом сообщае т пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

59-летняя женщина на одном из известных сайтов в сети Интернет опубликовала объявление о продаже дома. Накануне ей позвонил неизвестный мужчина, который представился Иваном и сообщил, что готов приобрести недвижимость и предложил перечислить задаток в сумме 200 тыс. рублей.

Женщина согласилась и сообщила «покупателю» данные своей карты. Под его диктовку она выполнила несколько операций, после которых с ее банковской карты списали 118 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».