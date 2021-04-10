Жительница Алтайского края пыталась продать дом и прогорела

Сотрудники полиции устанавливают личности мошенников, которые похитили 150 тыс. рублей у 51-летней жительницы одного из населенных пунктов Ключевского района, сообщает МВД по региону.

Потерпевшая разместила на одном из сайтов объявление о продаже дома. Вскоре ей позвонила женщина и сообщила, что решила его приобрести и готова перевести задаток.

Потерпевшая сообщила неизвестной номер банковской карты. После чего по просьбе лже-покупательницы проследовала к ближайшему банкомату, где под диктовку неизвестной выполнила операции. После этого с банковской карты было списано 150 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до шести лет.