Жительница Алтайского края полтора месяца пополняла счета мошенников

54-летняя жительница Бийска попалась на уловки мошенников, которые представлялись работниками контрольной счетной палаты, налоговой службы и банков. Они предлагали бийчанке вернуть деньги за якобы контрафактную мазь, сообщили в краевом главке МВД.

Мазь женщина заказала, а интернете еще в январе, а летом ей позвонил неизвестный. Он сказал, что препарат контрафактный, распространители подделок задержаны и сейчас ей положена компенсация в размере 480 тысяч рублей.

Мужчина пояснил, что деньги нужно забирать в Москве. Но женщина сразу сказала, что в столицу приехать не может. На это молодой человек предложил ей оформить документы заочно, а для зачисления выплаты перевести на банковский счет 15 тысяч рублей. Женщина отказалась, сославшись на то, что у нее нет денег.

Спустя месяц неизвестный снова позвонил и сказал, что сумму пересчитали и теперь нужно перечислить всего 9 600 рублей. Жительница Бийска в этот раз согласилась и в течение полутора месяцев продолжала пополнять чужие счета.

«Причем звонившие люди кем только не представлялись. Среди прочих и псевдоработник контрольной счетной палаты, и представитель налоговой службы, и сотрудники банков. Для большей убедительности аферисты просили потерпевшую запоминать и передавать участникам процесса номера постановлений и коды», — рассказали в полиции.

После того как сумма была якобы застрахована, очередь на получение и сертификат оплачены, мошенники в очередной раз сообщили, что сумма компенсации возросла и вновь попросили перевести деньги. Тогда женщина поняла, что это всё обман.

За это время злоумышленники успели пополнить свой баланс на 183 тысячи рублей.

В полиции Бийска возбудили уголовное дело.