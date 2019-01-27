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Происшествия
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Жительница Алтайского края потеряла больше 37 тысяч рублей при покупке лодочного мотора

Жительница Новоалтайска попыталась купить через интернет лодочный мотор. Женщина наткнулась на мошенников и в итоге потеряла деньги, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Женщина говорит по телефону.
Женщина говорит по телефону.
СС0

Потерпевшая заказала лодочный мотор стоимостью около 75 тысяч рублей на одном из сайтов. Продавец рассказал, что для оправки товара необходимо оплатить половину его стоимости. Женщина поверила и перевела на указанную банковскую карту 37 400 рублей.

После этого мужчина пообещал, что товар в Барнаул доставят транспортной компанией в течение 7−10 дней. Вскоре продавец перестал выходить на связь, а женщина так и не получила долгожданный мотор.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Напомним, ранее барнаульца обманули на крупную сумму при покупке двигателя для автомобиля.

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