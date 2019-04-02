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Происшествия

Жительница Алтайского края потеряла больше 400 тысяч рублей при продаже дома

В Алтайском крае мошенники похитили со счета женщины 414 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по региону.

Банкомат.
Банкомат.
СС0

Предварительно установлено, что в январе 2019 года потерпевшая разместила в интернете объявление о продаже дома. Вскоре ей позвонила неизвестная и сообщила, что готова купить дом, а также предложила перечислить задаток.

Сельчанка сначала продиктовала данные своей банковской карты. Мошенники, скорее всего, узнали, что там нет денег, и сообщили, что не могут совершить перевод, попросив назвать номер другой карты. Тогда женщина взяла карту у родственницы и в банкомате под диктовку неизвестных произвела несколько операций.

После этого звонившие сообщили, что по ошибке подключили автоплатеж и попросили снять с карты деньги и вернуть их. Также на телефон стали приходить смс-сообщения о поступлении денег на карту. Женщина подумала, что ей, действительно, по ошибке поступили чужие средства, поэтому сняла их с карты и перечислила на указанные десять номеров телефонов.

Полицейские выяснили, что мошенники получили доступ к счетам и перевели деньги с банковского счета потерпевшей на ее же карту.

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