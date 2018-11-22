Жительница Алтайского края потеряла 30 тысяч рублей при попытке оформить кредит

В Алтайском крае 22-летняя девушка хотела оформить кредит через интернет, но наткнулась на мошенников. Потерпевшая потеряла крупную сумму, пишет ГУ МВД России по региону.

Жительница Тальменского района заполнила заявку для получения кредита на сайте одного из банков. Вскоре ей позвонил мужчина и сообщил, что одобрили кредит на 100 тысяч рублей. Для его получения нужно было перевести: более 4 тысяч рублей за комиссию, более 13 тысяч рублей за страховку, около 7 рублей рублей курьеру и такую же сумму для защиты карты от мошенников.

Всего девушка отправила больше 30 тысяч рублей. После перевода денег номера, с которых звонили неизвестные, оказались вне зоны действия сети.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленникам грозит лишение свободы до 5 лет.