Жительница Алтайского края потеряла 30 тысяч рублей при попытке оформить кредит

Жительница Тальменского района заполнила заявку для получения кредита на сайте одного из банков. Вскоре ей позвонил мужчина и сообщил, что одобрили кредит на 100 тысяч рублей. Для его получения нужно было перевести: более 4 тысяч рублей за комиссию, более 13 тысяч рублей за страховку, около 7 рублей рублей курьеру и такую же сумму для защиты карты от мошенников.
Всего девушка отправила больше 30 тысяч рублей. После перевода денег номера, с которых звонили неизвестные, оказались вне зоны действия сети.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленникам грозит лишение свободы до 5 лет.