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Происшествия

Жительница Алтайского края продала соседскую лошадь за 30 тысяч рублей

Жительница села Восторово продала лошадь соседей. Сотрудники ГИБДД Завьяловского района оперативно нашли животное в автомобиле, на котором его перевозили, сообщается на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю.

Лошадь.
Лошадь.
СС0

Установлено, что женщина 1986 года рождения, проживающая в селе Восторово, забрала гуляющую без присмотра лошадь. Она нашла объявление о скупке скота и продала ее за 30 тыс. рублей жителю Панкрушихинского района. Написав расписку о продаже, где указала посторонние фамилию и имя.

Во время перевозки животного в селе Завьялово сотрудники ГИБДД для проверки документов остановили грузовую «ГАЗель», в которой и нашли лошадь. В этот момент ее хозяйка еще в полицию не обращалась, а пыталась самостоятельно разыскать животное.

Личность подозреваемой установлена. Свою вину женщина признала. Похищенную лошадь стражи правопорядка изъяли и вернули законной владелице.

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