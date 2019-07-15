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Происшествия

Жительница Алтайского края протаранила пробку на трассе

13 июля в Майминском районе Республики Алтай произошло ДТП с участием трех автомобилей. 39-летняя жительница Бийска на Hyundai Solaris врезалась в Toyota Camry и Toyota Premio, сообщают в республиканском МВД.

ДТП на Чуйском тракте.
ДТП на Чуйском тракте.
04.мвд.рф

Авария произошла на 466 километре Чуйского тракта. Бийчанка при движении со стороны села Соузга в направлении Манжерока наехала на Toyota Camry, под управлением 37-летнего жителя Заринска.

От полученного удара иномарку откинуло на встречку, а Solaris, по инерции продолжив движение, врезался в остановившийся автомобиль — Toyota Premio, за рулем которого был 37-летний житель Усть-Коксинского района.

ДТП на Чуйском тракте.
ДТП на Чуйском тракте.
04.мвд.рф

В результате ДТП в больницу попал 70-летний пассажир автомобиля Hyundai Solaris. Госпитализация мужчине не потребовалась.

Водители автомобилей были трезвые.

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