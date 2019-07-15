Жительница Алтайского края протаранила пробку на трассе

Авария произошла на 466 километре Чуйского тракта. Бийчанка при движении со стороны села Соузга в направлении Манжерока наехала на Toyota Camry, под управлением 37-летнего жителя Заринска.
От полученного удара иномарку откинуло на встречку, а Solaris, по инерции продолжив движение, врезался в остановившийся автомобиль — Toyota Premio, за рулем которого был 37-летний житель Усть-Коксинского района.
В результате ДТП в больницу попал 70-летний пассажир автомобиля Hyundai Solaris. Госпитализация мужчине не потребовалась.
Водители автомобилей были трезвые.