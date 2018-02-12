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Происшествия

Жительница Алтайского края ради погашения кредита пошла на преступление

51-летняя жительница Бийска похитила у бабушки почти 200 тысяч рублей. Ворованными деньгами она расплатилась за кредит и купила себе золотые украшения, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Банкомат.
Банкомат.
СС0

80-летней пенсионерка встретила незнакомку в магазине. Женщина предложила бабушке проводить ее до дома и помочь донести сумки. Во время беседы выяснилось, что пенсионерке нужны услуги по уходу и новая знакомая сразу предложила свою помощь.

Уже на следующий день она пришла в гости к бабушке и убедила ее съездить в банк, чтобы снять деньги со сберегательного счета и зачислить их на карту, которую и забрала себе.

В итоге женщина лишилась 180 тысяч рублей и пенсии, которая была дома. После этого пенсионерка обратилась в полицию.

Полицейские установили личность злоумышленницы. Ей оказалась ранее судимая 51-летняя жительница наукограда. Она призналась в преступлении и рассказала, что потратила деньги на погашение кредита и приобрела золотые украшения.

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