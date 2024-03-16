16 марта
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Происшествия

Жительница Алтайского края родила ребенка и задушила его

Она объяснилась плохим материальным положением.

Младенец в подгузнике.
Младенец в подгузнике.
unsplash.com.

Жительницу Калманского района обвинили в смерти ребенка, которая произошла в сентябре 2023 года, сообщает «КП Барнаул».

По данным следствия, во время беременности 42-летняя женщина не состояла на учете в женской консультации. Свои роды она не предала огласке.

Женщина родила ребенка и сразу перекрыла ему доступ к кислороду. Свои действия мать объяснила тем, что находится в тяжелом материальном положении.

В ее отношение завели уголовное дело по ст. 106 УК РФ, дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Сибири младенец выпал из коляски и впал в кому.

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