Жительница Алтайского края три часа беседовала с мошенниками и перевела им крупную сумму

47-летней женщине позвонили лжесотрудники службы безопасности банка и сказали, что мошенники с ее банковских карт пытаются перевести деньги. Поэтому необходимо срочно заблокировать счета и снять все средства, говорили они.
В этот момент ей на телефон стали приходить смс с различными кодами подтверждения и паролями, которые она сообщила неизвестным.
После этого, последовав их указаниям, женщина зашла в банк и в банкомете сняла все деньги, но к сотрудникам учреждения даже не обратилась.
Потом она перевела в других банкоматах на счета, которые сообщили мошенники, 113 тысяч рублей.
В банк горожанка обратилась только на следующий день. Там она узнала, что более трех часов вела разговор не с сотрудниками банка, а с неизвестными людьми.
Если вам позвонили и сообщили о несанкционированном снятии денег, то не следует поддерживать разговор, сообщать свои данные и данные, поступившие в смс-сообщениях, не нужно переводить деньги. Выслушав неизвестного, положите трубку, перезвоните на «горячую» линию банка и уточните информацию. После чего обратитесь в ближайшее отделение банка.