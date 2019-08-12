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Происшествия

Жительница Алтайского края три часа беседовала с мошенниками и перевела им крупную сумму

Три часа беседы и просьба перевести деньги на неизвестный счет не смутили жительницу Заринска. Она сделала все так, как сказали ей якобы сотрудники банка, и лишилась крупной суммы денег, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Банкомат.
Банкомат.
СС0

47-летней женщине позвонили лжесотрудники службы безопасности банка и сказали, что мошенники с ее банковских карт пытаются перевести деньги. Поэтому необходимо срочно заблокировать счета и снять все средства, говорили они.

В этот момент ей на телефон стали приходить смс с различными кодами подтверждения и паролями, которые она сообщила неизвестным.

После этого, последовав их указаниям, женщина зашла в банк и в банкомете сняла все деньги, но к сотрудникам учреждения даже не обратилась.

Потом она перевела в других банкоматах на счета, которые сообщили мошенники, 113 тысяч рублей.

В банк горожанка обратилась только на следующий день. Там она узнала, что более трех часов вела разговор не с сотрудниками банка, а с неизвестными людьми.

Если вам позвонили и сообщили о несанкционированном снятии денег, то не следует поддерживать разговор, сообщать свои данные и данные, поступившие в смс-сообщениях, не нужно переводить деньги. Выслушав неизвестного, положите трубку, перезвоните на «горячую» линию банка и уточните информацию. После чего обратитесь в ближайшее отделение банка.

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