Жительница Алтайского края три часа беседовала с мошенниками и перевела им крупную сумму

Три часа беседы и просьба перевести деньги на неизвестный счет не смутили жительницу Заринска. Она сделала все так, как сказали ей якобы сотрудники банка, и лишилась крупной суммы денег, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

47-летней женщине позвонили лжесотрудники службы безопасности банка и сказали, что мошенники с ее банковских карт пытаются перевести деньги. Поэтому необходимо срочно заблокировать счета и снять все средства, говорили они.

В этот момент ей на телефон стали приходить смс с различными кодами подтверждения и паролями, которые она сообщила неизвестным.

После этого, последовав их указаниям, женщина зашла в банк и в банкомете сняла все деньги, но к сотрудникам учреждения даже не обратилась.

Потом она перевела в других банкоматах на счета, которые сообщили мошенники, 113 тысяч рублей.

В банк горожанка обратилась только на следующий день. Там она узнала, что более трех часов вела разговор не с сотрудниками банка, а с неизвестными людьми.