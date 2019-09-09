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9 сентября
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Происшествия

Жительница Алтайского края убила мужа подруги после «погони» на такси

Жительница Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в убийстве мужа своей подруги, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Нож.
Нож.
Открытые источники в Интернете (СС0)

В ведомстве уточняют, что на скамье подсудимых окажется 33-летняя женщина из Третьяковского района. Согласно данным следствия, в июне текущего года к обвиняемой из Казахстана приехала подруга со своим супругом.

В честь знакомства хозяева дома и гости решили выпить. На следующий день между обвиняемой и мужем подруги произошла ссора. После конфликта гости решили уехать домой, но хозяйка дома на такси доехала до границы с Казахстаном и, извинившись, вернула их.

Затем, когда гости зашли на территорию усадьбы дома, обвиняемая нанесла проникающее ножевое ранение в спину мужчины. В результате потерпевший скончался на месте.

Уголовное дело направлено в суд.

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