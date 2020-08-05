Жительница Алтайского края умерла в пешем походе у горы Белуха

31 июля в урочище Аккем у подножия горы Белуха в пешем туристическом походе скончалась 35-летней жительница Алтайского края. У нее была патология сонной артерии, пишут «Новости Горного Алтая».

Как стало известно правоохранительным органам, группа из 12 туристов выдвинулась утром 29 июля со стоянки «Три березы» в селе Тюнгур. Вечером 30 июля они дошли до озера Аккем.

Утром 31 числа женщина плохо себя почувствовала — она потеряла сознание, были судороги. Почувствовав себя лучше, она двинулась с группой к подножию горы, но через два километра ей снова стало плохо и она вернулась в разбитый лагерь.

В течение дня у нее несколько раз случались приступы, а вечером 31 июля туристка скончалась.

Проверкой было установлено, что у женщины имелись противопоказания к физическим и силовым нагрузками из-за патологии сонной артерии. Судебно-медицинская экспертиза определила, что смерть наступила от острой ишемической болезни сердца.

Сейчас идет процессуальная проверка по этому делу, опрашиваются очевидцы произошедшего.

Напомним, что 4 августа в этом же районе произошло еще одно ЧП — частный вертолет Robinson совершил жесткую посадку на Белухе. На борту был пилот и пассажир, никто не пострадал.