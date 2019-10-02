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2 октября
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Происшествия

Жительница Алтайского края зарезала собственного сына

Жительница Ключевского района Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в убийстве собственного сына, сообщили в региональном управлении следственного комитета.

Нож.
Нож.
СС0

В ведомстве уточняют, что на скамье подсудимых окажется 54-летняя женщина. Жертвой преступления является ее 30-летний сын.

Согласно версии следствия, в июле текущего года обвиняемая вместе с сыном находилась у себя дома и распивала спиртное.

«Между ними возникла словесная ссора, из-за длительных конфликтных отношений по незначительным поводам. Обвиняемая взяла нож и нанесла им один удар в спину потерпевшему. От полученных телесных повреждений 30-летний мужчина скончался на месте происшествия», — констатируют в СКР.

Женщина полностью признала свою вину.

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